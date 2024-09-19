Экс-начальника генштаба армии Молдавии обвинили в госизмене

Бывшему главе генерального штаба Национальной армии Молдавии Игорю Горгану предъявили обвинение в государственной измене. Об этом заявил пресс-секретарь республиканской прокуратуры по борьбе с преступностью и особым делам Эмиль Гайтур.

«Лицу, фигурирующему в ранее объявленном прокуратурой... деле, присвоен статус обвиняемого», — сообщил представитель ведомства в эфире телеканала ТВ-8.

Расследование дела продолжается, по закону Горган до окончательного решения суда пользуется презумпцией невиновности, пишет RT.

В июне президент Молдавии Майя Санду своим указом лишила Горгана наград на фону публикаций в СМИ о якобы имевших место связях экс-начальника генерального штаба с разведкой России. Горган отверг обвинения и обжаловал в суде президентский указ.

В свою очередь, молдавская Служба информации и безопасности подтвердила опубликованные в СМИ данные, после чего прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против Горгана.

