Экс-начальника генштаба армии Молдавии обвинили в госизмене
Бывшему главе генерального штаба Национальной армии Молдавии Игорю Горгану предъявили обвинение в государственной измене. Об этом заявил пресс-секретарь республиканской прокуратуры по борьбе с преступностью и особым делам Эмиль Гайтур.
«Лицу, фигурирующему в ранее объявленном прокуратурой... деле, присвоен статус обвиняемого», — сообщил представитель ведомства в эфире телеканала ТВ-8.
Расследование дела продолжается, по закону Горган до окончательного решения суда пользуется презумпцией невиновности, пишет RT.
В июне президент Молдавии Майя Санду своим указом лишила Горгана наград на фону публикаций в СМИ о якобы имевших место связях экс-начальника генерального штаба с разведкой России. Горган отверг обвинения и обжаловал в суде президентский указ.
В свою очередь, молдавская Служба информации и безопасности подтвердила опубликованные в СМИ данные, после чего прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против Горгана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru