Экс-министр обороны США Дональд Рамсфелд скончался на 89-м году жизни

На 89-м году жизни скончался бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд, дважды возглавлявший Пентагон. Соответствующее сообщение разместили родные покойного в его аккаунте в Twitter.

Политик ушел из жизни в штате Нью-Мексико. О причинах смерти Рамсфелда не сообщается. Он родился в Чикаго 9 июля 1932 года, до своего 89-летия бывший министр не дожил 9 дней.

Рамсфелд был главой Минобороны в 1975-1977 годах при президенте Джеральде Форде. С 2001-го по 2006-й, во время правления Джорджа Буша, Рамсфелд также был министром обороны.

РИА Новости отмечает, что он ушел с поста на фоне скандала вокруг пыток заключенных в американских тюрьмах.