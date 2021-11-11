Экс-мэра Риги Нила Ушакова лишили депутатской неприкосновенности
Европарламент утвердил отмену депутатской неприкосновенности европарламентария от Латвии, экс-мэра Риги Нила Ушакова, сообщает РИА Новости.
По словам самого депутата, он также проголосовал за снятие с себя иммунитета и призывал своих коллег поступить так же.
«Снятие иммунитета позволит наконец завершить расследование, которое длится с 2019 года, и даст мне возможность доказать комичность и абсурдность выдвинутых подозрений», — отметил Ушаков.
Ранее сообщалось, что в кабинете и по месту жительства экс-мэра Риги, которого подозревают в хранении запрещенного устройства для видеонаблюдения, сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провели обыски. Сам Ушаков опроверг подозрения в возможных нарушениях.
Прокуратура Латвии направила в Европарламент запрос о возможности лишения политика неприкосновенности для уголовного преследования.
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