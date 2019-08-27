Экс-главу украинского Минздрава задержали в Киеве

Бывшего министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву, подозреваемую в коррупционных действиях, задержали в киевском аэропорту. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что Богатырева были задержана сотрудниками полиции сразу после прилета в Киев. Она прилетела в украинскую столицу из Минска.

В Украине Богатыреву обвиняют в хищении бюджетных средств на сумму свыше 6 млн гривен (около $500 тыс.). Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) объявила в розыск экс-чиновницу в конце 2014 года.



