Экс-главу Генштаба Сербии осудили за шпионаж

Бывший глава Генштаба Сербии генерал в отставке Момчило Перишич получил три года тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу США, передает РИА ФАН.

Суд признал, что он передал секретные сведения сотруднику посольства в США.

Вместе с ним осуждены еще два сотрудника Генштаба.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ШпионажСербия
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