Экс-главу Генштаба Сербии осудили за шпионаж
5 февраля 202115:33
Бывший глава Генштаба Сербии генерал в отставке Момчило Перишич получил три года тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу США, передает РИА ФАН.
Суд признал, что он передал секретные сведения сотруднику посольства в США.
Вместе с ним осуждены еще два сотрудника Генштаба.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru