Экс-глава штаба Трампа сознался во вранье СМИ

Бывший руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа и политический обозреватель Кори Левандовски признал на слушаниях в Конгрессе в минувший вторник, что сделал ложное заявление в эфире американского телеканала по поводу «российского расследования».

В ходе дачи показаний перед Судебным комитетом Палаты представителей США Левандовски подтвердил, что в 2017 году Дональд Трамп попросил его сказать в то время генпрокурору Джеффу Сешнсу ограничить охват расследования приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года под руководством бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера.

Этот инцидент был описан в докладе Мюллера по итогам расследования, опубликованного весной этого года. Но до публикации доклада экс-спецпрокурора, бывший советник Трампа отрицал, что такая просьба имело место.

На слушаниях в Конгрессе 17 сентября Левандовски спросили, представлял ли он в ложном свете свою работу, выполненную по поручению президента США, до публикации доклада Мюллера. После того, как Левандовски заявил, что не может вспомнить ни одного подобного случая, ему показали клип из эфира телеканала MSNBC, в котором он говорил: «Я ни разу не помню, чтобы президент когда-либо просил меня взаимодействовать с Джефф Сешнсом или с Минюстом, в том или ином виде».

«Я не обязан быть честным со СМИ, потому что они такие же нечестные, как и все остальные», — заявил экс-глава штаба Трампа в свое оправдание на слушаниях в Конгрессе, передает спецкор НСН со ссылкой на Business Insider. Позже Левандовски признал, что возможно был не совсем точен в эфире MSNBC.

Экс-советник Трампа также сообщил конгрессменам, что после его просьбы он организовал встречу с в то время главой Минюста, но не стал передавать ему поручение президента относительно «российского расследования». Левандовски добавил, что в просьбе главы государства не было ничего незаконного.

Стоит отметить, что просьба Трампа повлиять на ход расследования «российского вмешательства» может быть расценена как воспрепятствование правосудию, что является преступлением. На основе этого президенту США могут объявить импичмент, если такие меры поддержат обе палаты Конгресса, что, учитывая республиканское большинство в Сенате, маловероятно.