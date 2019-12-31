Экс-глава Nissan сбежал из Японии в Ливан
Бывший руководитель автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон сбежал из Японии и улетел в Ливан. Свое решением он объяснил тем, что опасается политического преследования.
«Я не бежал от правосудия — я бежал от несправедливости и политического преследования», - цитирует бывшего топ-менеджера RT.
Кроме того, он подтвердил, что сейчас находится на территории Ливана. Более того, он уже встретился с президентом этой страны Мишелом Ауном,сообщает РЕН ТВ.
Гон был задержан японскими правоохранительными органами в ноябре 2018 года, его обвинили в незаконном получении от совместного предприятия Nissan-Mitsubishi выплаты в размере почти 8 млн евро.
В марте 2019 года бывшего топ-менеджера выпустили под залог, в Японии он дожидался судебного решения, передает Газета.ру
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