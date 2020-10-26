Экс-глава Киргизии Атамбаев объявил голодовку после перевода к смертникам

Собянин: В Москве реализуется сложный комплекс мер, направленных на борьбу с COVID-19

К середине ноября в Подмосковье развернут около 18 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

Власти Москвы за 10 лет увеличили финансирование государственных школ в 2,5 раза

Последняя неделя октября в столичном регионе будет сухой и теплой