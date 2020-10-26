Экс-глава Киргизии Атамбаев объявил голодовку после перевода к смертникам
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил голодовку после перевода в следственный изолятор №1. Таким образом он выразил своё несогласие с условиями своего содержания. Об этом рассказал ТАСС адвокат политика Сергей Слесарев.
Ранее Атамбаев содержался в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. По словам защитника, сейчас экс-президент содержится в подвальном помещении, куда раньше помещали преступников, приговоренных к высшей мере наказания - расстрелу. Там нет элементарных условий, отмечает RT.
СИЗО ГКНБ предназначен для подозреваемых в коррупции высокопоставленные чиновников, а также для подозреваемых в терроризме и зарубежных наемников.
Алмазбек Атамбаев был освобожден из-под стражи своими сторонниками на фоне массовых беспорядков в ночь на 6 октября. Однако через 4 дня его вновь задержали. Суд в июне текущего года приговорил бывшего лидера республики к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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