Экс-генсек НАТО предупредил президента США об опасности «катастрофической войны»

Американскому лидеру Джо Байдену следует принять усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном, в противном случае на Ближнем Востоке может начаться «новая катастрофическая война», сообщает Washington Post со ссылкой на бывшего генерального секретаря НАТО Хавьера Солано и экс-премьера Швеции Карла Бильдта.

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По словам политиков, действия Вашингтона, такие как признание Корпуса стражей Исламской Революции террористами или решение американского сената включить в ядерную сделку вопросы, не связанные с атомной программой, с большой долей вероятности сорвут восстановление соглашения.

«Поэтому вызывает недоумение то обстоятельство, что, заявив на выборах о возвращении к ядерной сделке и пообещав, что "Америка вернулась", Байден до сих пор мешкает с дипломатией, которую столь решительно поддерживают его союзники», — пишет издание со ссылкой на политиков.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция весной прошлого года начали переговоры с Ираном о восстановлении СВПД, подписанного в 2015 году для преодоления кризиса вокруг ядерной программы, в его первоначальном виде. Обсуждения должны были завершиться в феврале, однако потребовалось выработать ряд политических решений с иранской, американской и европейской сторон.

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