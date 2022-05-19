Экс-генсек НАТО предупредил президента США об опасности «катастрофической войны»

По словам политиков, действия Вашингтона, такие как признание Корпуса стражей Исламской Революции террористами или решение американского сената включить в ядерную сделку вопросы, не связанные с атомной программой, с большой долей вероятности сорвут восстановление соглашения.

«Поэтому вызывает недоумение то обстоятельство, что, заявив на выборах о возвращении к ядерной сделке и пообещав, что "Америка вернулась", Байден до сих пор мешкает с дипломатией, которую столь решительно поддерживают его союзники», — пишет издание со ссылкой на политиков.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция весной прошлого года начали переговоры с Ираном о восстановлении СВПД, подписанного в 2015 году для преодоления кризиса вокруг ядерной программы, в его первоначальном виде. Обсуждения должны были завершиться в феврале, однако потребовалось выработать ряд политических решений с иранской, американской и европейской сторон.

