Экономический союз стран Западной Африки временно исключил Гвинею
Экономический союз стран Западной Африки принял решение приостановить членство Гвинеи в организации после захвата власти военными. Об этом сообщает «Интерфакс».
Такое решение было принято представителями стран-участниц союза на виртуальной встрече, прошедшей ранее в среду. Кроме того, в Гвинею направится посредническая миссия Экономического союза.
Переворот произошел в африканской стране в воскресенье 5 сентября. Военные арестовали президента страны Альфы Конде, а также закрыли границы и распустили кабмин и парламент.
В МИД России ранее потребовали освободить президента Гвинеи Альфу Конде и обеспечить его неприкосновенность.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 024 / сут.
Умерли
190 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 262 / сут.
- Газовая необратимость. «Северный поток - 2» начнет качать с октября
- Из-под завалов дома в Ногинске достали тело третьей жертвы
- На Комсомольской площади в Москве появится еще один вокзал
- В Ногинске объявлен трехдневный траур по погибшим при взрыве в жилом доме
- Российские шахматисты выиграли три тура подряд в онлайн-олимпиаде
- В США надеются на выполнение обещаний талибов по борьбе с терроризмом
- Талибы запретили проведение митингов в стране
- В Госдуме рассказали, как сократить число взрывов в жилых домах
- Анапа наша! Город-курорт вошел в сеть вещания «НАШЕго Радио»
- Взорвавшийся в Ногинске дом подлежит восстановлению
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru