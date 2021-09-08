Экономический союз стран Западной Африки временно исключил Гвинею

Экономический союз стран Западной Африки принял решение приостановить членство Гвинеи в организации после захвата власти военными. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такое решение было принято представителями стран-участниц союза на виртуальной встрече, прошедшей ранее в среду. Кроме того, в Гвинею направится посредническая миссия Экономического союза.

Переворот произошел в африканской стране в воскресенье 5 сентября. Военные арестовали президента страны Альфы Конде, а также закрыли границы и распустили кабмин и парламент.

В МИД России ранее потребовали освободить президента Гвинеи Альфу Конде и обеспечить его неприкосновенность.

