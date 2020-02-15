Экология стала темой ежегодного шоу света в Бельгии

Ежегодное шоу света Вright Brussels в Брюсселе, которое проходит с 13 по 16 февраля, посвящено проблемам экологии. Власти бельгийской столицы совместно с жителями разработали пешеходный маршрут по исторической части города. Его протяженность составила девять километров и предполагает осмотр свыше десяти экспонатов, сообщает РИА Новости.

По замыслу организаторов, часть инсталляций призваны заставить людей задуматься о проблемах современного мира. Так, на улице Marche aux poulets парящий в воздухе призрак «последнего кита» иллюстрирует угрозу биологическому разнообразию планеты. На площади Saint-Catrine робот, заключенный в прозрачную пластиковую полусферу, подобно животному в клетке, бросается на публику.