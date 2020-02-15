Экология стала темой ежегодного шоу света в Бельгии
Ежегодное шоу света Вright Brussels в Брюсселе, которое проходит с 13 по 16 февраля, посвящено проблемам экологии. Власти бельгийской столицы совместно с жителями разработали пешеходный маршрут по исторической части города. Его протяженность составила девять километров и предполагает осмотр свыше десяти экспонатов, сообщает РИА Новости.
По замыслу организаторов, часть инсталляций призваны заставить людей задуматься о проблемах современного мира. Так, на улице Marche aux poulets парящий в воздухе призрак «последнего кита» иллюстрирует угрозу биологическому разнообразию планеты. На площади Saint-Catrine робот, заключенный в прозрачную пластиковую полусферу, подобно животному в клетке, бросается на публику.
Также можно полюбоваться «чернильными» поэмами, которые один из роботов пишет на асфальте. А на центральной площади Брюсселя Grand-Place создана меняющая подсветка самых живописных строений города.
Напомним, брюссельское шоу света в 2019 году посетили около 200 тысяч туристов. В этом году организаторы рассчитывают на рост популярности шоу и еще больший наплыв зрителей.
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