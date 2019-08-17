Экологи раскритиковали Меган Маркл и принца Гарри за полет на частном самолете
Полет Меган Маркл и принца Гарри на частном самолете на Ибицу вызвал волну критики у британских экологических активистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британский таблоид The Sun.
Отмечается, что защитники природы рассчитали объем выброса в атмосферу углекислого газа бизнес-джетом и заявили, что показатель в разы больше, чем у среднемагистрального пассажирского самолета.
Экологи уличили принца Гарри в том, что он хоть и выступает в защиту окружающей среды, но сам этому не следует. По мнению активистов, он мог бы показать пример и добраться до места назначения на поезде, а потом на корабле.
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