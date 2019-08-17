Экологи раскритиковали Меган Маркл и принца Гарри за полет на частном самолете

Отмечается, что защитники природы рассчитали объем выброса в атмосферу углекислого газа бизнес-джетом и заявили, что показатель в разы больше, чем у среднемагистрального пассажирского самолета.

Экологи уличили принца Гарри в том, что он хоть и выступает в защиту окружающей среды, но сам этому не следует. По мнению активистов, он мог бы показать пример и добраться до места назначения на поезде, а потом на корабле.



