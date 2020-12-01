Эйфелева башня заработает для посетителей с 16 декабря

Уточняется, что установленные рабочие часы одной из главных достопримечательностей Парижа - с 10.30 до 18.30. По данным агентства, бронирование билетов уже открыто на официальном сайте.

Решение об открытии башни для посетителей было принято после того, как президент Франции Эммануэль Макарон заявил об отмене ряда ограничений с конца ноября на фоне улучшения ситуации с COVID-19.

