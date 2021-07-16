Эйфелева башня открылась для посетителей
Общество эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) объявило, что 16 июля Эйфелева башня вновь открылась для посетителей, сообщет ТАСС.
Для туристов доступны все три этажа башни, однако в день их может быть не более 13 тысяч человек. Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции также ограничено число людей в лифтах - до 25 человек.
Посетители Эйфелевой башни, кроме детей младше 12 лет, обязаны быть в защитных масках. При этом с 21 июля для туристов старше 12 лет понадобится санитарный пропуск, подтверждающий отсутствие коронавируса.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с начала августа в бары, рестораны, ТЦ, поезда, междугородние автобусы и самолёты будут пускать только привитых от коронавируса граждан, либо при наличии отрицательного теста на COVID-19, а также тех, кто подтвердит факт выздоровления после болезни, сообщает RT.
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