Египет не признал терактом крушение российского самолета над Синаем
Апелляционный суд Каира не рассмотрел иски российских семей, которые потеряли близких при крушении самолета А321 «Когалымавиа» осенью 2015 года в Египте, пишет «Коммерсант». Эта катастрофа в этой стране не признается терактом.
Суд в рамках одного заседания рассмотрел несколько исков. Первые от порядка 30 семей погибших россиян, которые требуют выплаты компенсации по 3 млн долларов на погибшего, отмечает Ura.ru. Вторая серия исков подана на имя экс-премьера Египта и трем его подчиненным.
Суд признал «незаконное вмешательство» в полет пассажирского лайнера неких лиц, но претензии к чиновникам были отклонены. Заявители полагают, что именно они виноваты в том, что террористы сумели пронести на борт взрывное устройство, пишет «Газета.ру».
Лайнер A321 российской авиакомпании «Когалымавиа» разбился в небе над Синаем 31 октября 2015 года, напоминает «Утро.ру». Все находившиеся на борту 224 человека погибли. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что на борту самолета произошел теракт.
В январе 2016 года сообщалось, что родные жертв крушения А321 намерены судиться с владельцами самолёта в американском суде. Суммы исков от 300 тыс. долларов до 1,5 млн долларов за каждого погибшего. Об этом НСН рассказал адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы большей части родственников погибших в катастрофе. При этом, по его словам, к процессу привлекут американских юристов.
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