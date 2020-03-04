Египет не признал терактом крушение российского самолета над Синаем

Суд признал «незаконное вмешательство» в полет пассажирского лайнера неких лиц, но претензии к чиновникам были отклонены. Заявители полагают, что именно они виноваты в том, что террористы сумели пронести на борт взрывное устройство, пишет «Газета.ру».

Лайнер A321 российской авиакомпании «Когалымавиа» разбился в небе над Синаем 31 октября 2015 года, напоминает «Утро.ру». Все находившиеся на борту 224 человека погибли. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что на борту самолета произошел теракт.

В январе 2016 года сообщалось, что родные жертв крушения А321 намерены судиться с владельцами самолёта в американском суде. Суммы исков от 300 тыс. долларов до 1,5 млн долларов за каждого погибшего. Об этом НСН рассказал адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы большей части родственников погибших в катастрофе. При этом, по его словам, к процессу привлекут американских юристов.



