Джонсон вступит в должность премьер-министра Великобритании

Борис Джонсон сегодня вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй, сообщает ТАСС.

Экс-мэр Лондона и бывший глава МИД Великобритании одержал накануне победу на выборах нового лидера Консервативной партии, значительно опередив министра иностранных дел Джереми Ханта.

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ФОТО: flickr.com // Inessa2811
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