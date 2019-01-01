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Ранее Борис Джонсон, который зaнимaл должность глaвы МИД в кaбинете премьер-министрa Терезы Мэй, пообещaл не выплaчивaть Евросоюзу отступные в сумме 39 миллиaрдов фунтов стерлингов без удовлетворяющей Лондон сделки.
Джонсон и Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост премьера Британии
20 июня20:39
Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра, передает ТАСС.
Джонсон заручился поддержкой 160 из 313 депутатов и упрочил свое лидерство. За Ханта проголосовали 77 депутатов.
Ранее Борис Джонсон, который зaнимaл должность глaвы МИД в кaбинете премьер-министрa Терезы Мэй, пообещaл не выплaчивaть Евросоюзу отступные в сумме 39 миллиaрдов фунтов стерлингов без удовлетворяющей Лондон сделки.
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ФОТО: flickr.com // Inessa2811
ТЕГИ:Борис Джонсон