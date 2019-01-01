Джонсон и Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост премьера Британии

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра, передает ТАСС.

Джонсон заручился поддержкой 160 из 313 депутатов и упрочил свое лидерство. За Ханта проголосовали 77 депутатов.