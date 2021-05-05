Джо Байден анонсировал скидки в магазинах привитым от коронавируса американцам

Администрация президента США Джо Байдена выступила с инициативой о предоставлении скидок в магазинах и при покупке билетов на спортивные мероприятия для тех граждан, которые привились от коронавируса, сообщает ТАСС.





Об этом заявил глава государства. По словам Байдена, в настоящее время темпы вакцинации замедляются. При этом более 105 млн американцев получили два компонента вакцины от COVID-19.

Власти США стремятся к тому, чтобы к 4 июля 70% совершеннолетних были привиты от коронавируса, передает ТАСС.

По словам президента, власти должны привлечь как можно больше американцев к вакцинации. Байден напомнил, что выполнение этой цели даст стране возможность стать ближе к возвращению "нормальной жизни".

