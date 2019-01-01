Джимми Картер попал в больницу
94-летний экс-президент США Джимми Картер «отправляясь на охоту на диких индеек» сломал шейку бедра, операция прошла успешно, сообщил президентский Центр Картера.
Инцидент произошел в штате Джорджия.
Картеру была сделана операция, передает РИА «Новости».
Картер был президентом в 1977-1981 годах. Он дожил до наиболее преклонного возраста среди всех бывших президентов США.
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