Дженнифер Лопес дважды не смогла выйти замуж из-за коронавируса

Актриса и певица Дженнифер Лопес сообщила, что дважды переносила свадьбу с Алексом Родригесом из-за эпидемии COVID-19, рассказала она в передаче Access Hollywood.

«Первую мы отменили, а потом и вторую. Я не знаю, что мы теперь будем делать. Думаю, нужно довериться обстоятельствам», — сказала актриса, отметив, что множество ее факторов влияют на то, какой будет в итоге свадьба: пышной или скромной. «Это случится тогда, когда появится такая возможность», — отметила певица.

Известно, что первое мероприятие было намечено на лето в Италии. Родригес и Лопес вместе уже в течение трех лет.

Напомним, согласно рейтингу Forbes самых высокооплачиваемых певиц мира, то его возглавила Тейлор Свифт. Как отмечает издание, за последний год американская исполнительница заработала 185 миллионов долларов. На второй строчке расположилась Бейонсе с 81 миллионом долларов. Замыкает тройку лидеров Рианна, годовой доход которой составил 62 миллиона. Также в топ-10, среди прочих, попали Кэтти Перри, Пинк, Ариана Гранде, Дженнифер Лопес и Леди Гага.

