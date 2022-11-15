Дженнифер Энистон заявила о смерти своего отца
Известная американская актриса Дженнифер Энистон сообщила в соцсетях о смерти своего отца, актера Джона Энистона.
Она заявила, что ее отец безболезненно умер от старости 11 ноября в возрасте 89 лет.
Джон Энистон родился на Крите. Когда ему было два года, семья эмигрировала в США. Самой известной работой актера была роль в сериале «Дни нашей жизни».
Ранее стало известно, что Дженнифер Энистон, сыгравшая «Рейчел» и Дэвид Швиммер, воплотивший на экране «Росса» в сериале «Друзья» встречаются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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