Дженнифер Энистон заявила о смерти своего отца

Она заявила, что ее отец безболезненно умер от старости 11 ноября в возрасте 89 лет.

Джон Энистон родился на Крите. Когда ему было два года, семья эмигрировала в США. Самой известной работой актера была роль в сериале «Дни нашей жизни».

Ранее стало известно, что Дженнифер Энистон, сыгравшая «Рейчел» и Дэвид Швиммер, воплотивший на экране «Росса» в сериале «Друзья» встречаются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

