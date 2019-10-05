Двух американцев задержали за вандализм на Пизанской башне

Итальянская полиция задержала двух американцев, нацарапавших свои имена на Пизанской башне.

Как сообщает итальянская Corriera Della Sera, они были пойманы на месте преступления. По данным газеты, туристы оправдались перед полицией, сказав, что они не думали, что это преступление, поскольку видели имена других туристов на башне.

Нарушителями оказались 35- и 38-летние врачи из США.

Отмечается, что суд освободил их от заключения, однако американцам предъявлено обвинение в порче объекта культурного наследия.



