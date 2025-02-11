Двое граждан РФ были арестованы в США за якобы распространение вируса

По данным ведомства, россияне получили от жертв вируса выкуп в размере 16 млн долларов

В сообщении говорится, что в период с мая 2019 года по октябрь 2024 года от действий группы хакеров, возглавляемой Бережным и Глебовым, пострадали более тысячи государственных и частных структур в США и по всему миру, в том числе детская больница, медицинские учреждения и учебные заведения.

В Минюсте США добавили, что каждому из россиян предъявлены обвинения по 11 пунктам. При этом только за кибермошенничество им грозит 20 лет тюрьмы.

Ранее власти Великобритании, США и Австралии ввели санкции в отношении шести граждан и двух компаний из России, которые подозреваются в киберпреступлениях, сообщает RT.

