Движение по Босфору полностью восстановлено

Движение через Босфор после инцидента с танкером "Рава" возобновлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного управления береговой охраны Турции.

По данным агентства, суда вновь проходят через пролив после аварии, которая произошла на танкере "Рава". Движение восстановлено целиком после проведения "всех необходимых работ".

Хорватский танкер, который потерял управление в проливе и начал неконтролируемо дрейфовать, был остановлен за 300 метров до берега и отбуксирован катерами береговой охраны к месту якорной стоянки. Никто не пострадал, авария на судне не привела к ущербу для окружающей среды.

О том, что движение по проливу Босфор в Стамбуле было приостановлено, ранее в пятницу передавал телеканал CNN Turk.

