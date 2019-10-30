Двенадцать военных погибли после атаки военной базы в Нигере

Двенадцать солдат стали жертвами нападения вооруженных лиц на военную базу в Нигере. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что информацию об атаке базы и гибели солдат распространило минобороны страны.

Атакованная база находится в регионе Диффа вблизи с нигерийской границей. Предположительно, нападавшими могли быть террористы группировки "Боко Харам", которая действует на территории страны. В настоящее время их личности идентифицируются.

На данный момент известно о двенадцати погибших и восьмерых раненых.



