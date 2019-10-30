Двенадцать военных погибли после атаки военной базы в Нигере
30 октября 201923:24
Двенадцать солдат стали жертвами нападения вооруженных лиц на военную базу в Нигере. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что информацию об атаке базы и гибели солдат распространило минобороны страны.
Атакованная база находится в регионе Диффа вблизи с нигерийской границей. Предположительно, нападавшими могли быть террористы группировки "Боко Харам", которая действует на территории страны. В настоящее время их личности идентифицируются.
На данный момент известно о двенадцати погибших и восьмерых раненых.
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ТЕГИ:АфрикаТеррористы
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