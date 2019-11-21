Два пилота ВВС США погибли в ходе учебного полета

В американском штате Оклахома произошел авиационный инцидент, жертвами которого стали два пилота ВВС США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование воинской части.

Отмечается, что трагедия произошла в ходе выполнения учебного полета вблизи базы Венс (Vance Air Force base).

Причины и подробности произошедшего не приводятся.



