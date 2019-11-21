Два пилота ВВС США погибли в ходе учебного полета
21 ноября 201921:48
В американском штате Оклахома произошел авиационный инцидент, жертвами которого стали два пилота ВВС США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование воинской части.
Отмечается, что трагедия произошла в ходе выполнения учебного полета вблизи базы Венс (Vance Air Force base).
Причины и подробности произошедшего не приводятся.
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