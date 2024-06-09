Telegram заработал после глобального сбоя

Проблемы в работе программы начались вечером 8 июня. На фоне этого перестали отправляться сообщения, а чаты не обновлялись.

О проблемах сообщали пользователи российских городов. Кроме того, проблемы отмечали в США и странах Европы.

Последний сбой в работе мессенджера наблюдался в конце мая, а до этого - в начале апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

