Дуров ответил Сноудену на критику канала в Telegram

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден раскритиковал мессенджер Telegram за то, что его администрация не реагировала на фейковую учетную запись с его именем, сообщает телеканал «360».

Основатель Теlеgrаm Павел Дуров ответил, что команда не знала о существовании такого аккаунта. Сноуден в своем Twitter написал, что в Telegram есть подельный аккаунт под его именем, на который подписаны десятки тысяч человек, обвинив руководство мессенджера в том, что с этим ничего не делают. Особенно бывшего сотрудника АНБ возмутила картинка со свастикой.

Дуров ответил в Twitter, что канал, на который пожаловался Сноуден, был зарегистрирован около недели назад. Основатель Telegram отметил, что у этой страницы никогда не было галочки «проверенный».

Ранее администрация Telegram заблокировала бот «Умного голосования» в ночь на 18 сентября. При попытке начать взаимодействие с ним появлялось предупреждение о том, что бот «нарушает местное законодательство». Павел Дуров объяснял это «днями тишины», которых при многодневном голосовании нет.

