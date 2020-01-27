Друзья отправились на поиски пропавшей в Мексике актрисы Андрейченко

Пиар-директор актрисы Натальи Андрейченко сообщил в соцсетях, что артистка уже больше суток не выходит на связь в Мексике.

Ян Турунцев сообщил, что заслуженная артистка РСФСР приехала в гости к своей подруге в Канкун, однако почувствовала себя плохо и выехала домой на машине. После этого ее не видели, пишут «Дни.ру».

Сам Турунцев позднее рассказал, что сейчас не отвечает ни один из телефонов актрисы – раньше такого не было, пишет сайт KP.Ru. Он также заявил, что пока они не связывались с полицией.

«Ждем 8 утра в Мексике, тогда друзья поедут к дому Натальи, чтобы узнать: все ли с ней в порядке», - заявил пиар-директор артистки.

В свою очередь телеканалу «360» Турунцев рассказал, что накануне пропажи Андрейченко заболела – у нее поднялась температура после купания в бассейне, из-за этого актриса принимали антибиотики.

