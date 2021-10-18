Драгоценности дома Романовых выставят на торги Sotheby's

Сокровища дома Романовых, которые были тайно вывезены из России в преддверии революции, выставят на торги аукционного дома Sotheby's. Они станут топ-лотом ювелирного аукциона, который пройдёт 10 ноября в Женеве.

Речь идёт о гарнитуре из серёг и броши с сапфирами и бриллиантами. Он был изготовлен ориентировочно в 1900 году и предварительно оценивается в 300 - 500 тысяч долларов США. Этими драгоценностями владела великая княгиня Мария Павловна, тётка последнего российского императора Николая II.

Сокровища были переправлены за границу из Петербурга по просьбе владелицы в 1917 году. Это сделал британский антиквар Альберт Генри Стопфорд. Затем они перешли по наследству к дочери великой княгини Елене - принцессе греческой и датской. В ноября 2009 года на торгах Sotheby's их приобрели представители другого европейского княжеского рода.

