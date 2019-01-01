В мире

Дональд Трамп посетит Южную Корею

15 мая23:17

Президент США Дональд Трамп посетит Республику Корея в конце июня, передает ТАСС. В ходе визита анонсирована встреча с президентом Мун Чжэ Ином.

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ФОТО: flickr/Gage Skidmore
ТЕГИ:Дональд Трамп

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