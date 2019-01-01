В мире
Президент США Дональд Трамп посетит Республику Корея в конце июня, передает ТАСС. В ходе визита анонсирована встреча с президентом Мун Чжэ Ином.
Дональд Трамп посетит Южную Корею
15 мая23:17
Президент США Дональд Трамп посетит Республику Корея в конце июня, передает ТАСС. В ходе визита анонсирована встреча с президентом Мун Чжэ Ином.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: flickr/Gage Skidmore
ТЕГИ:Дональд Трамп
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»