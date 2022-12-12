Дом Москвы в Вильнюсе снесут по решению суда
Недостроенный центр культуры и бизнеса «Дом Москвы» в Вильнюсе будет демонтирован. Такое право Строительной инспекции предоставил Участковый суд столицы Литвы. Уточняется, что снос незаконно возведённого здания должен завершиться к концу 2023 года.
Идея Дома Москвы возникла в 2004 году после визита в Вильнюс Юрия Лужкова, который тогда занимал должность мэра российской столицы. Предполагалось сделать этот дом центром культурного и делового сотрудничества между двумя городами.
В 2008 году Вильнюсское самоуправление выдало разрешение на строительство здания. Однако через восемь лет Окружной суд признал такое разрешение незаконным, ссылаясь на то, что оно нарушало требования по высоте и плотности застройки. Застройщика обязали изменить конструкцию здания, однако работы так и не были выполнены.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее горсовет Вильнюса одобрил демонтаж мемориала на крупнейшем в Литве захоронении советских воинов.
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