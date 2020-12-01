Дочь Скрипаля рассказала его племяннице о состоянии отца

Племянница Сергея Скрипаля раскрыла подробности телефонной беседы с дочерью бывшего полковника Главного разведывательного управления Юлией. По словам Виктории Скрипаль, на её смартфоне определился входящий звонок с петербургским номером, однако после ответа она услышала голос родственницы.

По утверждению Юлии, они живут с отцом раздельно на территории Великобритании. За Сергеем Скрипалём ухаживает медицинский работник, передаёт РЕН ТВ. Дочь существует сейчас на часть пенсии отца, никакого пособия британские власти ей не назначили.

Правда, государство оплачивает нынешнее жильё Юлии. В дальнейшем предполагается, что ей предоставят социальную помощь на приобретение квартиры.

Что касается здоровья Сергею Скрипаля, то ему каждые три месяца меняют дыхательную трубку с целью предотвращения заражения коронавирусом, отмечает Ura.ru. При этом он старается давать себе физическую нагрузку - занимается на беговой дорожке и выполняет силовые упражнения.

Сама же Юлия Скрипаля практически полностью восстановилась после отравления веществом типа «Новичок» (по версии Лондона) весной 2018 года.