Директор контрразведки Армении уволен вслед за главой погранслужбы
Руководитель управления контрразведки Армении Ованнес Карумян отправлен в отставку. Об этом объявил пресс-центр Службы национальной безопасности республики.
Причины такого решения не озвучиваются, отмечает Газета.ру. Днём ранее президент Армении Армен Саркисян отправил также в отставку Вагинака Саркисяна, который командовал пограничными войсками республики.
На этот пост назначен Арман Маралчян. Перестановки произведены по инициативе премьер-министра республики Никола Пашиняна, уточняет РИА ФАН.
Ранее глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил об увольнении министра обороны Джалала Арутюняна в связи с ранением последнего в ходе конфликта с Азербайджаном.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru