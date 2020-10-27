Директор контрразведки Армении уволен вслед за главой погранслужбы

Руководитель управления контрразведки Армении Ованнес Карумян отправлен в отставку. Об этом объявил пресс-центр Службы национальной безопасности республики.

Причины такого решения не озвучиваются, отмечает Газета.ру. Днём ранее президент Армении Армен Саркисян отправил также в отставку Вагинака Саркисяна, который командовал пограничными войсками республики.

На этот пост назначен Арман Маралчян. Перестановки произведены по инициативе премьер-министра республики Никола Пашиняна, уточняет РИА ФАН.

Ранее глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил об увольнении министра обороны Джалала Арутюняна в связи с ранением последнего в ходе конфликта с Азербайджаном.

