Дипломат РФ в Болгарии обвинён в шпионаже

Прокуратура Болгарии обвинила в ведении разведывательной деятельности дипломата из России. Как говорится в официальном сообщении надзорного ведомства, по результатам расследования было установлено, что гражданин РФ с дипломатическим иммунитетом осуществлял в республике «нерегулируемую разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями».

В отношении уличённого в шпионаже, по версии болгарских силовиков, дипломата возбуждено уголовное дело. Наказание по данной статье Уголовного кодекса Болгарии составляет от 5 до 15 лет лишения свободы.

Министерство иностранных дел Болгарии заявило, что готова объявить этого старшего российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщает посольство РФ в Софии.

В марте прошлого года Генпрокуратура Болгарии сообщила о раскрытии агентурной сети, которая работала в интересах России. В общей сложности по делу проходили шестеро подозреваемых.

