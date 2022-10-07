Девять стран ОАГ отказались осуждать присоединение новых регионов к России
Крупнейшие экономики Латинской Америки не присоединились к заявлению Организации американских государств (ОАГ) по Украине, в котором осуждается присоединение новых регионов к России. Об этом сообщает ТАСС.
Заявление было представлено на 52-й Генеральной ассамблее ОАГ в Перу. В документе страны Северной и Южной Америки выражают поддержку Украине, призывают РФ начать переговоры, отказываются признавать итоги референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.
Резолюцию поддержали США, Канада, Колумбия, Перу, Чили и ряд других американских стран. Однако документ не подписали представители крупнейших латиноамериканских экономик — Бразилии, Аргентины, Боливии, Мексики, пишет Газета.ру. Кроме того, заявление не поддержали Гондурас, Доминика, Никарагуа, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, отмечает Ura.ru.
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