Девушка Саакашвили сообщила о его плохом самочувствии
Девушка Михаила Саакашвили, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько сообщила о плохом самочувствии экс-президента Грузии в тюрьме.
Она рассказала, что уже три раза навещала Михаила. Сейчас начался 16-ый день его голодовки. Ясько заявила, что он чувствует он себя плохо, но по-боевому.
«Он чувствует он себя слабым физически, но сдаваться не собирается», — заявила она в эфире телеканала «Украина 24».
1 октября Саакашвили опубликовал видео с Ясько, в котором рассказал, что они в ближайшее поженятся. В данный момент Михаил женат на Сандре Руловс. В СМИ не сообщалось об их разводе.
Саакашвили был задержан грузинскими властями 10 октября. Его обвиняют сразу по нескольким уголовным делам.
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