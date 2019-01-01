Дэвид Бекхэм лишен водительских прав
Экс-футболист Дэвид Бекхэм на полгода остался без водительских прав. Лишить бывшую звезду футбола управления автомобилем решил Магистральный суд лондонского района Бромли. Дело в том, что Бекхэм пользовался телефоном во время вождения, сообщает Sky News.
Телефонный разговор Дэвида Бекхэма за рулем увидел прохожий, который и сообщил о грубом нарушении правил движения владельцем Bentley Bentayga в полицию.
Издание также отмечает, что в судах рассматриваются два иска против Бекхэма и его бизнес-партнеров из-за нарушений при строительстве стадиона в Майами.
Ранее НСН сообщала о реакции Дэвида Бекхэма на церемонию бракосочетания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.
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