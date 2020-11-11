Десятки человек задержаны в ходе беспорядков в Ереване
Несколько десятков человек, как минимум, задержаны на митинге оппозиции в центре столицы Армении. К площади Свободы в центре Еревана, где расположены основные административные органы республики, стянуты силы правоохранителей, в том числе спецназ, передает RT.
В городе начались стычки между противниками премьер-министра Никола Пашиняна и силовиками. Сообщается о задержании лидера самой массовой оппозиционной партии «Процветающая Армения», предпринимателя Гагика Царукяна. Он выступил одним из инициаторов митинга.
В ночь на вторник, 10 ноября недовольные решением Пашиняна подписать с Азербайджаном соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе ворвались в здание правительства Армении. Был также избит спикер парламента.
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