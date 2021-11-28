Десятки американцев разграбили магазин электроники
В США сотрудники правоохранительных органов расследуют очередной случай массовой кражи - около 30 человек ворвались в магазин электроники, сообщает телеканал CBS.
Инцидент произошел в Бернсвилле. Злоумышленники вынесли товары и сбежали из Best Buy. В настоящее время никто не арестован и неизвестно, сколько товара и на какую сумму было украдено.
Ранее в США торговые сети присоединились к «Черной пятнице». Случаи массовых краж участились в последнее время. Так, из люксовых Lui Vuiton вынесли сумок на сто тысяч долларов, в Калифорнии в налете на другой магазин одежды участвовали до 80 вооруженных человек. Полиция арестовала троих.
Россияне получают удовольствие от всевозможных распродаж и «черных пятниц», хотя часто экономия там не так велика, как обещают, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ординарный профессор департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.
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