Десять человек погибли при падении автобуса в пропасть в Перу

Служба по надзору за пассажирским и грузовым наземным транспортом Перу (Sutran) сообщила о крупном ДТП с автобусом, в результате которого погибли десять человек.

Как сообщает РИА Новости, авария произошла в южной части страны в провинции Киспиканчи, которая популярна среди туристов. Автобус упал в пропасть с высоты около 100 метров.

В ДТП также пострадали 14 человек, они были госпитализированы. Местные органы власти начали выяснение обстоятельств и причин трагедии.



