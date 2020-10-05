Животных во Франции запретят держать в цирках и дельфинариях

Французское министерство экологического развития выступило с инициативой разработать законы, запрещающие содержание диких животных в передвижных цирках и дельфинариях.



По данным министерства, в передвижных цирках на территории Франции сейчас содержится примерно по 500 хищных и травоядных животных. Их судьба будет решаться отдельно, однако известно, что зверей не планируют выпускать на волю.



В дельфинариях Франции (всего их три) живут касатки и дельфины, которым также необходимо будет найти новый дом. По мнению французских чиновников, процесс поиска новых мест обитания для животных займёт 7-10 лет. Также в новых законах будет прописан запрет на открытие новых дельфинариев.



Кроме того, законодатели хотят запретить разведение норок ради меха. В ближайшие пять лет пушные фермы должны будут сменить профиль или прекратить работу.



В некоторых странах Европы уже действует запрет на использование диких животных в цирковых представлениях. В списке стран, поддержавших инициативу, Чехия, Эстония, Латвия и Словакия. Российские цирки пока не намерены отказываться от представлений с животными, несмотря на то, что зоозащитники неоднократно озвучивали эту идею.

