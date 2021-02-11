Депутаты Европарламента потребовали приостановить запуск Белорусской АЭС

Европарламент (ЕП) заявил о серьёзных опасениях по поводу безопасности Белорусской АЭС в Островце, сообщает ТАСС.

На пленарной сессии в Брюсселе депутаты ЕП большинством голосов (642 против 29) приняли резолюцию, в которой потребовали приостановить запуск Белорусской АЭС. Отметим, что резолюции ЕП носят рекомендательный характер.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рассказала, что эксперты Евросоюза готовят отчёт по результатам проведённых на БелАЭС стресс-тестов, который будет готов к началу марта.

Генподрядчиком строительства Белорусской АЭС выступает «Атомстройэкспорт» (входит в Росатом). Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый.