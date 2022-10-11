Демонстранты в Лейпциге потребовали от украинцев покинуть Германию
В Лейпциге, в ходе антикризисного митинга, жители потребовали от украинских беженцев и сторонников эскалации с Россией уехать из Германии. Кадры демонстрации опубликованы на YouTube-канале газеты Die Welt.
Немецких граждан также возмутило то, что украинцы совершенно не владеют немецким языком.
Среди скандируемых лозунгов были, в том числе, «немецкое оружие, немецкие деньги, убийства по всему миру…», «Американцы, возвращайтесь домой» и другие.
По данным РИА Новости, в понедельник во время массовых акций протеста в землях Мекленбург-Передняя Померания, Саксония-Анхальт, Тюрингия и Саксония также звучали призывы отменить санкции против России, заняться мирными переговорами и прекратить поставки оружия на Украину.
Полиция считает, что митингующих было около семи тысяч, в Саксонии-Анхальт их количество перевалило за тысячу.
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