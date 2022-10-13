Делегацию из России не пустили на сельскохозяйственную выставку в Париже
Российских представителей не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже. Об этом сообщил РИА Новости посол во Франции Алексей Мешков.
"На этой неделе будет сельскохозяйственная выставка (CIAL Paris) в Париже. Во-первых, российским представителям просто даже не дали возможности онлайн зарегистрироваться для участия в этой выставке, а на наши прямые обращения к организаторам было прямо сказано, что российских посетителей на выставке не ждут", — заявил дипломат в интервью агентству.
Ранее в посольстве рассказали, что представители России не получили ни приглашений, ни виз для участия в Международном астронавтическом конгрессе, который проходил в Париже 18-22 сентября.
Франция исключила руководителей "Роскосмоса" из списка на визы для российской делегации. При этом МИД Франции заявил, что заявок от представителей госкорпорации не получал.
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