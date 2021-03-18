Дату досрочных выборов в Армении объявят до конца недели

Власти Армении объявят дату проведения досрочных парламентских выборов в четверг или пятницу, заявил министр окружающей среды, член правления партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» Романос Петросян, слова которого приводит ТАСС.

«Власти намерены идти на досрочные парламентские выборы. Думаю, что сегодня или завтра мы объявим конкретную дату проведения выборов«, - сказал он.

Ранее анонсировались встречи Пашиняна в четверг с главами оппозиционных фракций «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения».

Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе.

