Дания планирует 15 апреля открыть детские сады и начальные школы
Власти Дании намерены с 15 апреля возобновить деятельность детских садов и начальных школ на территории страны. Как сообщает Интерфакс, соответствующее заявление сделала датский премьер-министр Метте Фредриксен.
Согласно Фредриксен, учреждения начнут работать с 15 апреля в случае сохранения стабильной статистики по случаям заражения коронавирусом. При этом, по ее словам, другие учреждения останутся закрытыми до 10 мая, а запрет на проведение массовых мероприятий продлится до августа.
По последним данным, в Дании зафиксировано 4,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых 200 закончились летальным исходом.
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