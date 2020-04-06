Дания планирует 15 апреля открыть детские сады и начальные школы

Власти Дании намерены с 15 апреля возобновить деятельность детских садов и начальных школ на территории страны. Как сообщает Интерфакс, соответствующее заявление сделала датский премьер-министр Метте Фредриксен.

Согласно Фредриксен, учреждения начнут работать с 15 апреля в случае сохранения стабильной статистики по случаям заражения коронавирусом. При этом, по ее словам, другие учреждения останутся закрытыми до 10 мая, а запрет на проведение массовых мероприятий продлится до августа.

По последним данным, в Дании зафиксировано 4,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых 200 закончились летальным исходом.



