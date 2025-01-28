Coca-Cola отзывает партии напитков в Европе из-за токсичных хлоратов

Компания Coca-Cola отзывает партии напитков в Европе из-за повышенного количества токсичных хлоратов, обнаруженного в емкостях. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на данные Coca-Cola Europacific Partners Belgium.

«Европейское подразделение по розливу... распорядилось об отзыве большого количества Coca-Cola, Sprite и других напитков после обнаружения в них высокого уровня хлоратов», — отмечает агентство.

Жестяные банки и стеклянные бутылки, которые могут представлять угрозу для здоровья, распространялись с ноября в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции, Люксембурге. Число потенциально опасных емкостей не уточняется. Coca-Cola находится в контакте с властями пострадавших стран.

Ранее производитель напитков, ушедший из России в 2022 году, подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Coca-Cola, Sprite и Fanta, напоминает RT.

