Coca-Cola отзывает партии напитков в Европе из-за токсичных хлоратов
Компания Coca-Cola отзывает партии напитков в Европе из-за повышенного количества токсичных хлоратов, обнаруженного в емкостях. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на данные Coca-Cola Europacific Partners Belgium.
«Европейское подразделение по розливу... распорядилось об отзыве большого количества Coca-Cola, Sprite и других напитков после обнаружения в них высокого уровня хлоратов», — отмечает агентство.
Жестяные банки и стеклянные бутылки, которые могут представлять угрозу для здоровья, распространялись с ноября в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции, Люксембурге. Число потенциально опасных емкостей не уточняется. Coca-Cola находится в контакте с властями пострадавших стран.
Ранее производитель напитков, ушедший из России в 2022 году, подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Coca-Cola, Sprite и Fanta, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Coca-Cola отзывает партии напитков в Европе из-за токсичных хлоратов
- Экс-депутат Рады Килинкаров: Переговоры по Украине начнутся в апреле-мае
- Экс-обладателя пояса WBC Дрозда дисквалифицировали за допинг на четыре года
- Токаев поручил приступить к созданию ядерного кластера в Казахстане
- В Стокгольме неизвестный пытался въехать на территорию посольства России
- Прокуратура просит взыскать 3 млрд рублей с главы курской корпорации
- На матче чемпионата Греции по футболу вывесили баннер «Слава России»
- СМИ: Самые богатые люди мира потеряли $108 млрд из-за популярности DeepSeek
- Климатолог Терешонок связал теплый январь с подрывом «Северных потоков»
- Депутат рассказал о тех, кто выйдет на пенсию досрочно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru