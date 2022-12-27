Читатели китайского портала «Гуанча» раскритиковали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что участие России в «мирном саммите» возможно только после международного трибунала.

«Актер хочет превратить Украину во второй Афганистан, прежде чем все смогут начать договариваться о мире. Это цель США», - написал один из пользователей.

Другие читатели сочли это заявление шуткой.

«Международный трибунал действительно нужен. Надо судить военных преступников НАТО», - сказал другой пользователь.

Ранее читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали идею министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба исключить Россию из Совета Безопасности ООН. О том, что Украина планирует официально выступить с таким предложением, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Пользователи же посчитали, что президент Владимир Зеленский и его правительство стали требовать слишком многого от остального мира, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

