Число жертв обрушения крыши ночного клуба в Доминикане возросло до 184
Не менее 184 человек погибли при обрушении крыши ночного клуба в Санто-Доминго. Об этом сообщил директор Службы по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес, пишет газета Diario Libre.
По его словам, уже обнаружено 184 тела. Спасательные работы продолжаются, как отметил Мендес, поиск погибших будут вести, пока поступают такие просьбы.
Ранее в столице Доминиканской Республики частично обрушилась крыша ночного клуба Jet Set. В это время в заведении проходил популярный музыкальный вечер. Власти начнут расследование причин ЧП после извлечения тел погибших. В связи с ЧП в республике объявили трехдневный национальный траур, пишет 360.ru.
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